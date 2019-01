Gestank aus Schweinestall weht ins Gericht

Doch der Ankläger beharrt darauf: Bauern seien verpflichtet, Äcker auf bereits enthaltene Schadstoffe testen zu lassen. Das habe ihm keiner gesagt, brummt ein Altbauer. „Das hab’ ich zum ersten Mal aus der Anklageschrift erfahren.“

Das „Dorf“, wie es die Landwirte nennen, ist eine jener Gemeinden Österreichs, in denen viele Schweineställe stehen, großteils konzentriert in einem Ortsteil. Bis zu 10.000 Stück Vieh kamen da schon einmal zusammen in einem Grätzel mit rund 300 Einwohnern. Die Angeklagten sind nur einige der Schweinehalter im Ort und beteuern, sich an die Vorschriften gehalten zu haben.

Da hakt ihr Verteidiger ein: „Ich habe das Gefühl, dass es hier zu einem Bauernopfer kommen soll.“ Einer der Betriebe sei Vorreiter mit einer in Österreich noch nie zuvor installierten Luftwaschlage, die 350.000 Euro gekostet habe. „Man muss die Schuld auf Behördenseite suchen, bei der Gesetzgebung und der Verwaltung.“

Der Anwalt beschreibt einen Bürokratiedschungel: Ställe mit Baudatum vor 1969 gelten generell als rechtmäßig, egal, ob sie heute noch bewilligt werden dürften. Ställe mit Errichtung bis 1984 müssten nach damaligem Gesetzesstand beurteilt werden und überhaupt: In keiner Baubewilligung sei festgehalten, wie viele Schweine gehalten werden dürfen. „Diese Fälle kann man nicht in einem Tag lösen“, resümiert der Jurist.

Der Richter sieht das auch so. Er vertagt daher bis Mitte Februar.