"Geld her!": Versuchter Trafiküberfall in Klagenfurt

Ein Mann hat am Freitag versucht, eine Trafik in Klagenfurt mit einem Messer zu überfallen. Er forderte in Kärntner Dialekt: "Geld her!" Als die Angestellte einen Pfefferspray herausholte, flüchtete der Bursche laut Polizei ohne Beute. Eine Fahndung nach dem etwa 20-Jährigen, der helle Jeans, eine dunkle Kapuzenjacke und verspiegelte Sonnenbrillen getragen hatte, blieb zunächst ohne Erfolg.