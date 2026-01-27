Zahl der Geisterfahrer-Meldungen 2025 leicht gestiegen

425 Geisterfahrer sind 2025 im Ö3-Verkehrsservice gemeldet worden, was einen Anstieg um 25 Fälle oder sechs Prozent gegenüber 2024 bedeutet. Dabei wurden zwei Menschen getötet (2024 ebenfalls zwei Tote), vier Personen schwer verletzt und 13 Personen leicht verletzt. Insgesamt ereigneten sich 13 Unfälle mit Geisterfahrern, um zwei mehr als im Jahr davor. Zum Bundesland mit den meisten Geisterfahrern wurde Kärnten, wo sich auch der "Geisterfahrer-Hotspot" Österreichs befindet.

Hauptgründe für Geisterfahrten sind Alkohol- und Drogeneinfluss, aber auch Überforderung und Ablenkung, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Ö3-Geisterfahrerstatistik.

Bei den Bundesländern führt Kärnten erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994 die Reihung an und hat mit 93 Geisterfahrern die historisch größte Anzahl, Tirol mit 25 den historisch kleinsten Wert. Auf Rang zwei folgt die Steiermark (84) vor Niederösterreich (77), das erstmals nicht in den Top zwei aufscheint. Die wenigsten Falschfahrer werden wie schon in den Jahren davor in Wien gemeldet, der Wert lag 2025 bei elf.