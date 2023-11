Rumänischer Gefahrengut-Lkw in Tirol gestoppt

Ein mit Lithium-Ionen-Akkus beladener Lkw aus Rumänien ist am Freitag in Tirol gestoppt worden. Die beiden Lenker, 58 und 60 Jahre alt, hatten die Ruhezeiten missachtet und waren ohne Schutz- und Zusatzausrüstung unterwegs. Zudem war das Ladegut nicht ausreichend gesichert. Der 60-Jährige konnte keinen Führerschein vorweisen und keine Berechtigung zum Lenken von Gefahrguttransporten, so die Polizei.

Der Lkw wurde von einer Streife der Landesverkehrsabteilung im Bereich der Anschlussstelle Innsbruck-Süd angehalten. Die beiden Männer hatten den Lkw abwechselnd gefahren. Die Polizei hob eine Sicherheitsleistung ein und zeigte die Fahrer an.

