Fünf Verletzte nach morgendlicher Schlägerei

Eine Schlägerei in einem Lienzer Lokal hat in der Nacht auf Sonntag fünf Verletzte zur Folge gehabt. Gegen 4.50 Uhr gerieten ein 45-jähriger Italiener und ein 29-jähriger Tschetschene in einen heftigen Streit. Laut Polizei eskalierte dieser derart, dass schlussendlich sechs Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Die Verletzten erlitten Schnitt- und Platzwunden, drei von ihnen mussten ins Spital.

Vier Nationen

Der 29-Jährige wurde mit einem angebrochenen Glas angegriffen und trug eine Schnittwunde am Genick davon. Neben dem Italiener und dem Tschetschenen waren eine 35-jährige Ukrainerin, zwei Iraner im Alter von 16 und 20 Jahren und ein 24-jähriger Italiener beteiligt.