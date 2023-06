Fünf Verletzte bei zwei Autounfällen mit jungen Lenkern in Salzburg

Bei zwei Verkehrsunfällen mit jungen Lenkern in Salzburg sind am Samstagabend fünf Jugendliche verletzt worden. In Saalfelden verlor eine 18-jährige Autofahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto und krachte in zwei parkende Fahrzeuge. Sie und ihre beiden Mitfahrer, eine 17-Jährige und ein 15-Jähriger wurden dabei verletzt, berichtete die Polizei Salzburg. Alle drei wurden mit der Rettung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.

In St. Johann verlor ein 19-jähriger Altenmarkter ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb am Dach liegen. Er und sein 19-jähriger Beifahrer aus Abtenau konnten sich selbst aus dem Unfallauto befreien und die Einsatzkräfte verständigen. Beide wurden nur leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.