Führerschein los: Kärntner raste mit 99 km/h durch 30er-Zone

Ein 29-jähriger Kärntner ist am Mittwochnachmittag mit 99 km/h durch eine 30er-Zone in Villach gerast. Der Mann wurde von der Polizei erwischt, als er durch die Gerbergasse fuhr. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

