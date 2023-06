Frontalcrash gegen Hausmauer: Keine Chance für Motorradfahrer

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Graz-Umgebung von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Hausmauer geprallt. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Rettungskräfte und Notarzt verstarb er noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in einer Aussendung am Montag mitteilte.

Der Mann aus Graz-Umgebung war mit einem Motorrad auf der Predingerstraße (L303) von Preding kommend in Fahrtrichtung Zwaring unterwegs. Kurz vor dem Ortsgebiet Pöls an der Wieserbahn überholte er laut Zeugenaussagen einen vor ihm fahrenden Pkw.