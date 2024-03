"Fridays for Future" und Buslenker demonstrierten in vier Bundesländern

Insgesamt 1.500 Menschen sind nach Angaben der Klimaaktivismus-Organisation "Fridays for Future" am Freitag in Graz, Salzburg, Wien und Linz auf die Straße gegangen, um gemeinsamen mit der Gewerkschaft vida bessere Arbeitsbedingungen für Busfahrer und -fahrerinnen zu fordern. Vertreter der Busbranche zeigten sich "irritiert" über die Demonstrationen und verweisen darauf, dass die Entlohnung der Busfahrer sogar über dem Niveau der Metaller liege.