Frau stürzte am Dachstein 250 Meter in Eisrinne

Am Glocknermassiv in Tirol musste ein Bergsteiger mehrere Stunden in einer Schneespalte ausharren. Der 50-Jährige war mit acht Freunden unterwegs, als er beim Abstieg ausrutschte und in die Spalte fiel, die sich bei Felsen gebildet hatte. Weil immer mehr Schnee nachrutschte, konnten ihn seine Begleiter nicht befreien. Bergretter hievten den Slowenen schließlich heraus, er war stark unterkühlt.

Auf dem Hochlantsch im Grazer Bergland wurde Sonntag ein Oststeirer geborgen. Der 69-Jährige fiel am Jägersteig 100 Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.