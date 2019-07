Frau in eigener Wohnung eingesperrt und vergewaltigt

Eine Frau soll in Innsbruck in der Nacht auf Dienstag von einem Bekannten vergewaltigt und in ihrer Wohnung eingesperrt worden sein. In der Früh konnte sie die Wohnung unter einem Vorwand verlassen und ging zur Polizei. Beamte der Cobra nahmen den 22-jährigen Syrer schließlich in der Wohnung der Frau fest. Er befinde sich im Polizeianhaltezentrum Innsbruck, hieß es von der Exekutive.

Bei einer ersten Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig. Die Frau gab zuvor an, dass der Beschuldigte eine Faustfeuerwaffe bei sich trage, bei der Festnahme fand die Polizei dann eine Schreckschusspistole.