Frau hatte Gehirnblutung, doch für Verlegung war kein Platz

Die haben gesagt, wegen Bettenmangels können wir sie erst am nächsten Tag aufnehmen. Aber wenn sich der Zustand verschlechtert, meldet euch wieder“, schildert die steirische Patientenanwältin Renate Skledar. Doch am nächsten Tag war die Patientin tot, gestorben an einer Gehirnblutung.

Erneut gerät damit das Klinikum Graz in Kritik. Nachdem jüngst bekannt wurde, dass eine Schlaganfallpatientin erst nach der zweiten Untersuchung im Erstaufnahmezentrum stationär aufgenommen wurde, wurde jetzt der weitere, noch dramatischere Fall publik.

Bereits im Jänner ist die Pensionistin aus Graz gestorben: Sie war laut Skledar Patientin auf der Schlaganfallstation der Landesklinik Sigmund Freud (LSF) in Behandlung. Vom LSF wurde nach einer Computertomografie die Verlegung in die Neurochirurgie des LKH Graz angeregt, um die Frau dort zu operieren.