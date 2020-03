Frau entführt und gequält: "Habe mit dem Leben abgeschlossen"

"Er hat sich sein Opfer ausgesucht", ist die Anklägerin überzeugt und schildert das Martyrium der Sportlerin: "Er hat fünf, sechs Mal auf sie eingeschlagen, sie in sein Häuschen gezerrt, in einen Kasten geworfen." Später forderte er sie auf, sich in die mit kaltem Wasser gefüllte Badewanne zu setzen. Als sie sich weigerte, drückte er ihren Kopf unter Wasser, bis sie nach Luft rang.

"Habe Todesangst gehabt"

Das Opfer, das am Donnerstag nicht mehr vor Gericht aussagen will, beschrieb das in einer Einvernahme so: "Ich habe Todesangst gehabt und mit meinem Leben abgeschlossen."

Der Angeklagte gibt das alles zu. Auch, dass er die junge Frau nackt auszog und sich zu ihr ins Bett legte. "Wieso?", fragt die Richterin. Die Antwort ist deutlich: "Na, ich wollt' schon Sex mit ihr haben."