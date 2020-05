Franz Lackner feierlich ins Amt eingeführt

Der neue Salzburger Erzbischof Franz Lackner ist am Sonntag feierlich in sein Amt eingeführt worden. In einer dreistündigen Messe im bis auf den letzten Platz besetzten Salzburger Dom wurde ihm am Nachmittag das päpstliche Ernennungsschreiben überreicht. Sein Vorgänger Alois Kothgasser übergab ihm in einem symbolischen Akt zugleich den Hirtenstab der Erzdiözese Salzburg.

Mit dem sogenannten Rupert- und Virgilstab aus der Barockzeit wurde dabei ein schlichter Hirtenstab ausgewählt – für Kommentatoren ein bewusstes Zeichen der Bescheidenheit Lackners. Die sieben Dom-Glocken waren beim Einzug des neuen Erzbischofs fast 25 Minuten in vollem Schlag zu hören. Mehr als 70 Jungscharkinder führten Lackner zum Dom, in dem über 4000 Gläubige warteten. In seiner ersten Predigt hob Lackner die Bedeutung der Gottsuche hervor.