FPK: "Es bleibt beim Wahltermin 3. März"

Selbst eine Erklärung von Bundespräsident Heinz Fischer hinderte die FPK-Fraktion nicht daran, ein achtes Mal aus dem Plenum auszuziehen. Damit ist auch der 2. Dezember als letztmöglicher Termin für Neuwahlen in Kärnten noch in diesem Jahr"gestorben".

Das Staatsoberhaupt hatte in einem Brief an die Grünen darauf verwiesen, es habe "im Nationalrat in den letzten 50 Jahren nicht gegeben, dass eine ganze Fraktion durch Wochen hindurch regelmäßig bei einem bestimmten Tagesordnungspunkt auszieht". Für die Blauen offensichtlich nur "leeres Gewäsch". Denn Klubobmann Gernot Darmann bekräftigte vor der Landtagssitzung gegenüber dem KURIER: "Es bleibt beim 3. März 2013 als Wahltermin. Da fährt der Zug drüber." Er bezieht sich dabei auf Aussagen von Landeshauptmann Gerhard Dörfler und FPK-Chef Kurt Scheuch.