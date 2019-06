Fotografin Wenzel-Jelinek: "Ich war bei 57 Wahlkämpfen dabei"

Margret Wenzel-Jelinek, 1932 in Bozen geboren, wuchs in Nordtirol auf. Sie studierte Fotografie an der Kunstakademie Zürich und an der Höheren Grafischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Meisterprüfung für Fotografie. Pressefotografin, ab 1965 zahlreiche Politikerporträts, auch Modefotografie, mehrere Buchpublikationen.