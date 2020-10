Föhnsturm: Feuerwehreinsätze und Sperren in Salzburg und OÖ

Der Föhnsturm in den Bergen von Salzburg und Oberösterreich hat am Samstag für etliche Feuerwehreinsätze gesorgt. In Salzburg rückten bis kurz vor 14.00 Uhr 27 Feuerwehren zu 46 Einsätzen aus, berichtete das Landefeuerwehrkommando. Mehr als 400 Mann waren - vor allem im Pinzgau und im Tennengau - etwa damit beschäftigt, Verkehrswege von umgestürzten Bäumen zu befreien und Dächer zu sichern. Zudem mussten vereinzelt gekappte Stromleitungen repariert werden.

Während der Sturm in den Föhnstrichen Salzburgs für Temperaturen jenseits der 25 Grad Celsius sorgte und ab dem frühen Nachmittag bereits schwächer wurde, häuften sich die Alarmierungen im südlichen Oberösterreich. Neben Einsätzen in den Bezirken Gmunden und Kirchdorf mussten sowohl die Straßen- wie die Bahnverbindung am Koppenpass gesperrt werden, hieß es vonseiten des Landesfeuerwehrverbands OÖ zur APA.

"Der Föhn wird am Abend aber kaum noch spürbar sein", sagte eine Meteorologin der ZAMG zur APA. Der Wind werde in Oberösterreich dabei einige Stunden länger anhalten als in Salzburg. "Zusammenbrechen wird der Föhn heute aber nicht." So seien am Sonntag etwa in den Hohen Tauern erneut Windspitzen von 70 bis 80 km/h möglich.

In der Obersteiermark haben heute Unwetter für Schäden gesorgt. Ersten Meldungen der Polizei zufolge wurden zum Beispiel entlang der Gesäuse Straße (B146) Bäume entwurzelt, sie stürzten auf die Oberleitung der Rudolfsbahn. Straße und Bahnstrecke waren zumindest vorübergehend gesperrt. Die Polizei appellierte auf APA-Anfrage an die Menschen, während des Sturms auf nicht notwendige Fahrten mit dem Auto zu verzichten und zu Hause zu bleiben.

Auf einem Parkplatz nahe des Gleinalm Tunnels bei St. Michael in der Obersteiermark (Bezirk Leoben) wurde ein Lkw von einem umstürzenden Baum getroffen. Ramsau am Dachstein war kurzzeitig über den Straßenweg nicht erreichbar. Von Behinderungen bzw. einer Sperre betroffen war am Nachmittag auch die Buchauer Straße (B117) beim Buchauer Sattel.