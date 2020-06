Thalerhof: Skifahrer sollen Krise wettmachen

Obwohl der Sommerflugplan in Kraft ist und auch die Temperaturen halbwegs in Richtung Sommer klettern, denkt Gerhard Widmann an den Winter. Genauer an das „Ski-Incoming“: Ski-Touristen sollen den Flughafen Graz-Thalerhof für sich entdecken, hofft dessen Geschäftsführer. „Hier landen, mit dem Bus zum Skigebiet fahren“, schwebt ihm vor.

Das wäre eines der Puzzleteilchen, um Wirtschaftskrise und Griechenlandflaute in der Bilanz des Flughafens wettzumachen. 2012 war nämlich kein so gutes Jahr für den Regionalflughafen: Beim Passagieraufkommen gab es im Vergleich zu 2011 ein Minus von 4,7 Prozent, statt 976.643 Passagieren wurden im Vorjahr nur 930.617 registriert. Die verschickte Fracht sank von 10.977 Tonnen auf 10.210 Tonnen, ein Rückgang von rund sieben Prozentpunkten.

Mit solch einer Bilanz steht Graz allerdings nicht alleine da. Klagenfurt musste ein Minus von 12,9 Prozent bei den Landungen hinnehmen, Innsbruck 12,1 Prozent und Salzburg 8,4 Prozent. Auch Linz verzeichnete 8,2 Prozent weniger Passagiere. „Regionalflughäfen verspüren momentan einen ziemlichen Gegenwind“, überlegt Widmann. „Es gibt keine Airline, die nicht ein Kostensenkungsprogramm fährt. Streckenausdünnungen treffen Regionalflughäfen sehr viel stärke als große Airports.“

Für heuer erhofft sich Widmann zumindest, nicht schlechter abzuschneiden als im Vorjahr. Dabei dürfte die wiederentdeckte Griechenlandliebe der österreichischen Urlauber ihren Teil beitragen. Von den 50 Destinationen im Sommerflugplan führen elf in Direktflügen zu griechischen Zielen. Aufgestockt wurden auch Verbindungen zu wichtigen Drehkreuzen: Berlin wird sechs Mal pro Woche angeflogen, nach Wien und München gibt es vier Flüge pro Tag. Die Geschäftsreisenden will man mit der täglichen Zürich-Verbindung erreichen.

Auch abseits des Luftverkehrs wird getüftelt. So will Widmann den Flughafen als Veranstaltungszentrum etablieren. „Das ist ein wichtiger Bereich für uns. Der Flughafen soll nicht nur als Ort des Ankommens und Abfliegens gesehen werden.“