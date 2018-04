Feuerwehr rettete Pferd aus Saalach

Glück im Unglück. Ein Pferd, das Sonntagfrüh bei Saalfelden-Marzon in die Saalach gefallen war, konnte trotz der starken Stömung des Salzburger Flusses unverletzt geborgen werden. Wie die Feuerwehr Saalfelden in einer Aussendung bekannt gab, wurde das Tier rund zwei Kilometer abgetrieben, konnte aber selbst in Richtung Ufer schwimmen, wo es im Wasser stehen blieb. Die Saalach führt aktuell wegen der Schneeschmelze besonders viel Wasser.