Feuerwehr rettet schlafenden Mann aus brennendem Haus in Tirol

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Freitag einen schlafenden Bewohner eines Mehrparteienhauses in Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein) gerettet. Wie die Polizei berichtete, stand das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Die übrigen Bewohner hatten sich zuvor selbstständig in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.