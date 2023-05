Feuerwehr fand toten Bauern in der Steiermark in Jauchengrube

Weil ihr Sohn nicht wie gewohnt zum Frühstück auftauchte, schlug eine Mutter in Sankt Kathrein am Hauenstein bei der Feuerwehr am Dienstag Alarm.

Auch die zuständige Polizeiinspektion Ratten wurde informiert. Im Zuge einer Nachschau am Gehöft wurde im Bereich einer Jauchengrube eine umgefallene Scheibtruhe vorgefunden. Aufgrund dieser Tatsache pumpten die örtliche Feuerwehr und benachbarte Landwirte die Grube aus, wobei die Leiche des 53-Jährigen gefunden wurde.

Zur endgültigen Abklärung des Vorfalles ordnete die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion an. Die Mutter, weitere Angehörige sowie die Nachbarn wurde vom Kristen Interventions Team betreut.