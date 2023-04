Feuer vor Wohnungstür eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg

In einem Mehrparteienhaus im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt ist am Karfreitag gegen 21 Uhr vor einer Wohnungstür im vierten Stock ein Feuer ausgebrochen. Nachbarn hatten früh Rauch bemerkt und alarmierten die Feuerwehr.

Der Brand wurde schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, da vor der Wohnungstür einiges an Papier gefunden wurde, so die Polizei. Ermittlungen waren am Laufen.