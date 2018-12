Fehlalarm um Stiwoll-Doppelmörder sorgte für Großeinsatz in Hamburg

Seit dem Doppelmord im steirischen Stiwoll ist Friedrich Felzmann spurlos verschwunden. Am 29. Oktober 2017 soll der 67-Jährige zwei Menschen in der Steiermark mit einem Gewehr erschossen und eine weitere Person verletzt haben. In der Folge wurden bei der Fahndung Wälder durchkämmt, eine "Soko Friedrich" gegründet - ohne Erfolg.

Samstag Nachmittag hieß es dann in etlichen deutschen Medien, der europaweite gesuchte Steirer sei in Hamburg gesichtet worden. Bestätigung gab es dafür jedoch keine.

Es folgte ein stundenlanger Großeinsatz der Polizei nahe des Hamburger Bahnhofs, das "Junges Hotel" wurde weiträumig abgesperrt und von Polizisten umstellt. Am Abend dann die Entwarnung: Es handelte sich lediglich um eine Verwechslung.