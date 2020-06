Fataler Crash in der Steiermark: Drei Tote

Salzburg

Ein entgegenkommender Lenker aus dem Bezirk Liezen hatte keine Chance, um auszuweichen. Der Mann krachte in den Wagen der Oberösterreicher: Alle vier Insassen wurden in dem Wrack eingeklemmt, ebenso die Oberösterreicher in ihrem Wagen. Doch für den 80-jährigen Lenker ausBad Goisern kam jede Hilfe zu spät, er starb an der Unfallstelle. Seine gleichaltrige Frau wurde schwer verletzt in dasLKHgeflogen.

Ebenfalls nur noch tot geborgen werden konnte eine Ehepaar aus Pürgg, 76 und 77 Jahre. Es saß im steirischen Wagen. Dessen Lenker wurde schwer verletzt in das Spital Schwarzach geflogen. Seine Frau, 55, am Beifahrersitz überstand den Zusammenstoß mit vergleichsweise leichten Verletzungen. Sie wurde in das LKH Bad Aussee eingeliefert.