Familie verirrte sich in Tirol wegen Nebels im freien Skiraum

Eine polnische Familie ist am Samstag am Hintertuxer Gletscher im Zillertal (Bezirk Schwaz) in Notlage geraten. Die zwei Erwachsenen und zwei Kinder hatten nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr beim Skifahren im aufkommenden Nebel die Orientierung verloren und waren in den freien Skiraum geraten. Dort setze die 41 Jahre alte Mutter mit dem Handy einen Notruf ab. Als die Pistenrettung am durchgegebenen Ort ankam, fand sie allerdings niemanden vor.

Erst ein neuerliches Telefonat und eine SMS führten zu den Verirrten. Die vier Personen wurden unverletzt von der Pistenrettung der Hintertuxer Gletscherbahnen mit einer Pistenraupe zum Tuxer-Fernerhaus gebracht. Von dort konnte die Familie selbstständig mit der Gondelbahn ins Tal fahren.