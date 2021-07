Familie mit Auto überschlagen

Eine Familie mit drei Kindern ist am Montagabend in der Gemeinde Edelsbach (Bezirk Südoststeiermark) mit dem Pkw von der Straße abgekommen. Das Auto hat sich laut Polizei beim Absturz über die Böschung überschlagen und blieb in einem Maisacker am Dach liegen. Nach der Erstversorgung wurden die 32-jährige Lenkerin ins LKH Feldbach, ihr Mann und die drei leicht verletzten Kinder ins LKH Graz gebracht.

Die Familie aus dem Bezirk Südoststeiermark war gegen 18.40 Uhr auf der Feldbacher Straße (B68) in Fahrtrichtung Roh an der Raab unterwegs. Laut eigenen Angaben ist die Lenkerin durch die mitfahrenden Kinder - drei, sechs und sieben Jahre alt - abgelenkt worden.

Sie geriet mit dem Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Wiesenböschung, bis das Auto schließlich in einem Maisacker zum Stillstand kam. Die insgesamt fünf Insassen wurden von unbeteiligten Fahrzeuglenkern entdeckt und aus dem total beschädigten Fahrzeug gerettet. Sie wurden leicht verletzt ins Spital gebracht.