Familie als Einmietbetrüger unterwegs

Laut Polizei hatte die Familie am vergangenen Samstag ein Ferienhaus in dem Bezirk gemietet. Vereinbart wurde, dass sie bis Donnerstag bleiben. Als die Vermieterin heute zum Abkassieren kam, war die Familie weg und das Haus beschädigt. So waren die Wände mit Ketchup beschmiert, ein Vorhang zerschnitten und ein Tischtennis-Tisch beschädigt. Der Schaden dürfte mehr als 1.000 Euro betragen.

Der Polizei zufolge wurden die namentlich bekannten, arbeitslosen Eltern mit ihren Kindern vor Wochen delogiert, seither versuchen sie, sich mit solchen Aktionen durchzuschlagen. Es gebe sicher vier bis fünf Geschädigte. Die Ermittler vermuten allerdings, dass die Zahl noch steigen könnte. Am Donnerstagnachmittag verhinderte die Exekutive einen weiteren Einmietversuch. Die Beamten griffen ein, die Eltern wollten jedoch unter Hinweis auf den Nachwuchs nicht zur Einvernahme in eine Polizeiinspektion mitkommen. Auch das Jugendamt macht sich in dem Fall Sorgen um die Kinder.