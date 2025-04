Lehrer-Skandal: Jahrelang mit gefälschten Zeugnissen unterrichtet

Verlorene Geldbörse deckte Betrug auf

In mehreren Bundesländern soll sich der geständige Angeklagte bei der jeweiligen Bildungsdirektion bzw. dem Stadtschulrat als Hauptschullehrer beworben und dort gefälschte Zeugnisse präsentiert haben - durchaus mit Erfolg. Im Schuljahr 2010/11 war er ein halbes Jahr in Wien angestellt. Ab Herbst 2017 unterrichtete er in Ober- und Niederösterreich, zuletzt in Steyr. An seinem Unterricht soll es keine Beanstandungen gegeben haben.

Der Fall kam ins Rollen, als der 48-Jährige, der bereits während seines Studiums 2005 exmatrikuliert worden war, im vorigen Sommer seine Geldbörse verlor. Diese wurde bei der Polizei abgegeben. In dem Portemonnaie fand die Exekutive u.a. einen nachgemachten Polizeiausweis und mehrere Studentenausweise. Man begann zu ermitteln und stellte fest, dass der Besitzer des Geldbeutels auch seine Zeugnisse wohl gefälscht hatte.