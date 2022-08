"Falsche" Streife kassierte von Vorarlbergerin 180 Euro

Zwei "falsche" Polizisten haben am vergangenen in Freitag in Dornbirn eine 29-jährige Autofahrerin um 180 Euro betrogen. Die in Polizeiuniformen gekleideten Männer hielten die Frau an, beanstandeten ihr Fahrzeug und kassierten das Geld, informierte die Exekutive.

Es sei nicht auszuschließen, dass die beiden Männer ihre Masche bereits zuvor angewandt hätten, ersuchte die Polizei mögliche Geschädigte, sich zu melden.

Magnetblaulicht auf dem Dach

Die beiden Männer sind etwa 30 bis 35 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß. Einer hat dunkle Haare, der andere hellere. Sie hatten Funkgeräte bei sich und fuhren einen silbernen Skoda mit Magnetblaulicht auf dem Dach. Zur Anhaltung der 29-Jährigen setzten die Gesuchten eine orangefarbene Kelle ein.