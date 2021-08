Falsche Kennzeichen, Unfall und Alkohol: Grazer Autolenker flüchtete

Ein 19-jähriger Autolenker in Graz hatte in der Nacht auf Sonntag gleich mehrere "Gründe", vor der Polizei zu flüchten. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte er die Kennzeichen seines Vaters auf sein Auto montiert, war offenkundig alkoholisiert und krachte in ein parkendes Auto, das mehrere Meter weit weg geschleudert wurde. Nach dem Unfall versuchte er zu flüchten, wurde aber von der Polizei gefasst. Bei der Festnahme sei er leicht verletzt worden.

Weil er "Alkoholisierungsmerkmale" aufwies, forderten ihn die Polizisten zu einem Alkotest auf, den er aber verweigerte. Nach der Abnahme des Führerscheins wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann, den die Polizei auch als "aggressiv" beschrieb, wird wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie weiterer verwaltungsrechtlicher Tatbestände angezeigt.

Der 19-Jährige war gegen 00:45 Uhr mit seinem nicht zugelassenen Auto auf der Waltendorfer Hauptstraße stadtauswärts unterwegs, als er die Kontrolle verlor und in das parkende Auto stieß. Dieses kam auf dem Dach zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, doch wurde niemand verletzt.