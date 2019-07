Fahverbote in Tirol: 400 Lenker alleine bei Innsbruck zurückgewiesen

Am ersten Wochenende, an dem es nicht nur bei Innsbruck, sondern auch in den Bezirken Reutte und Kufstein Fahrverbote bzw. Dosierungen gegen Reiseausweichverkehr gab, ist es vor allem bei Innsbruck und Reutte zu vielen Zurückweisungen gekommen. Fast 400 waren es nur bei einer Kontrollstelle nahe Innsbruck.

„Allein am Kontrollpunkt in Patsch mussten wir am Samstag rund 220 Autofahrer und 170 Motorradlenker auf die Autobahn zurückweisen“, so Markus Widmann, Leiter der Verkehrspolizei dazu. „Auch bei Reutte gab es sehr viele Zurückweisungen“, sagte Widmann am Montag. Genaue Zahlen von den übrigen Kontrollstellen seien aber nicht bekannt, meinte er.