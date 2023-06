Fahrzeugbrand in der Steiermark zog dreistündige Sperre der B72 nach sich

Ein Fahrzeugbrand hat am frühen Freitagabend bei Weinitzen in der Steiermark zu einer dreistündigen Sperre der B72 geführt. In Brand geriet ein von einem 30-jährigen Rumänen in Richtung Weiz gelenkter Pritschenwagen, auf dem ein E-Fahrzeug transportiert wurde. Zudem war auf einem Anhänger des Lkw ein Traktor geladen. Nach Aufsteigen von Rauch aus der Motorhaube konnte der Lenker den Anhänger noch vom Zugfahrzeug lösen, dieses wie das E-Fahrzeug gerieten aber in Vollbrand.

Der Brand wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark von den Freiwilligen Feuerwehren Rinnegg und Weinitzen/Oberschöckl gelöscht. Das ausgebrannte E-Fahrzeug musste von der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen an Ort und Stelle in einen Wassercontainer verbracht werden, dieser wurde abtransportiert.