Fahndung nach zwei Männern nach bewaffnetem Überfall in Tirol

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch gegen 8.00 Uhr ein Geschäft in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen. Einer der beiden war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte damit eine Angestellte, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Die beiden erbeuteten Bargeld in bisher noch unbekannter Höhe und flüchteten dann zu Fuß. Die Fahndung war vorerst noch im Gange.

Die Männer wurden als rund 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Einer von ihnen war dunkel bekleidet, der zweite trug einen grauen Jogginganzug und eine Schildkappe. Sie dürften Tiroler Dialekt gesprochen haben, meinte der Polizist.