Explosion in Kärnten: 15-Jähriger liebte Experimente

"Der 15-Jährige hat zwar gerne mit Knallkörpern hantiert. Aber das war harmlos, eine Spielerei", fügt der Nachbar hinzu. Ein anderer Anrainer, der ungenannt bleiben will, behauptet hingegen, dass der Bub durchaus auch mit Luftdruckgewehren sowie Gaspistolen "gespielt" und einmal sogar mit seiner Stahlkugel die Windschutzscheibe eines Traktors beschädigt hätte. "Der Vater, der die Familie verlassen hat und seit Jahren als Soldat immer wieder Dienst am Golan schiebt, hat dem Bub und seinem Bruder die Waffen besorgt. Die haben das also im Blut." Die Polizei wollte diese Aussage nicht kommentieren.