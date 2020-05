Explosion geriet zu Fall für die Kripo

Dass ein pyrotechnischer Gegenstand der Auslöser für die Explosion war, schien schon am Donnerstagabend äußerst unwahrscheinlich. Der Entschärfungsdienst des Innenministeriums hatte am Unfallort eine Substanz sichergestellt, die sich bei näherer Untersuchung in der Polizeiinspektion als möglicherweise höchst explosiv herausstellte. Sie erschien den Experten derart gefährlich, dass eine Evakuierung von Häuser rund um den Posten angeordnet wurde. Danach wurde das Material in unbewohntem Gebiet entsorgt. Die Straße auf dem Weg dorthin wurde im Zuge eines Großeinsatzes gesperrt.

„Es hat sich um eine pulverförmigen Stoff gehandelt, der sich in einem kleinen Behälter befand“, sagt Ermittler Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt. Wozu der brisante Mix gedient haben soll, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Im Zuge einer Durchsuchung des betroffenen Objekts konnten die Beamten am Freitag neben Hinweisen auf die chemischen Experimente auch eine abgesägte Schrotflinte samt Munition sicherstellen.

Das Explosionsopfer befindet sich weiter in Spitalsbehandlung. Der Mann musste am Donnerstag wegen einer schweren Verletzung am Bein notoperiert werden. Er konnte aber wieder auf die Normalstation verlegt werden.