Ex-Skistar macht auf Not von Wildtieren aufmerksam

Tief verschneite Hänge, Pulverschnee, die perfekte Abfahrt: Dies sieht man auf einem fast dreiminütigen Video, das die Kärntner Jägerschaft am Montag veröffentlichte. Mitten drin, Ski-Legende Fritz Strobl: "Ein Winter wie im Bilderbuch. Traumhafte Verhältnisse im Gelände, viel Schnee, perfekt für Skifahrer. Aber nicht perfekt für Wildtiere und Jungwälder." Genau damit bringt der Olympiasieger und Weltmeister ein riesiges Problem dieses Winters auf den Punkt.

Sportler stressen Wild

Die Wildtiere im Süden des Landes leiden nach den massiven Schneefällen höchste Not. Hinzu kommt, dass der Lockdown derzeit besonders viele Spaziergänger und Freizeitsportler in die Natur und somit in den Lebensraum des Wildes treibt. Sie verscheuchen das hochsensible Rot-, Reh- oder Schwarzwild von den Futterplätzen. Das erhöht die Sterblichkeit des Wildes. Denn die Tiere haben einerseits weniger Nahrung und andererseits einen erhöhten Kraftaufwand durch die Flucht im meterhohen Schnee. Völlig ausgelaugt von dieser Hetzjagd steigt die Wildsterblichkeit.