Autos brannten: Tankstelle und Möbelhaus in Vorarlberg evakuiert

Ein Motorbrand in einem Klein-Lkw löste Dienstagnachmittag einen Großeinsatz von Polizei, Rettung und Feuerwehr bei einem Einkaufszentrum in Frastanz (Bezirk Feldkirch) aus. Kurz nachdem der 70-jährige Lenker das bereits stark verrauchte Fahrzeug am Parkplatz abstellte, schlugen große Flammen aus dem Motorraum und setzten zwei weitere Autos in Vollbrand, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Straße gesperrt

Das Möbelhaus und eine Tankstelle wurden evakuiert. Auch die L190 (Feldkircher Straße) war während der Lösch- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können, bevor die Flammen auf das direkt angrenzende Einkaufsgebäude übergriffen, hieß es seitens der Einsatzkräfte.