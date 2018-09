Erster Herbststurm: Schäden hielten sich in Grenzen

Niederösterreich

Die Sturmschäden in Niederösterreich seien äußerst gering, teilte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando am Montag in der Früh mit. Er berichtete von etwa 35 Einsätzen insbesondere wegen umgestürzter Bäume und loser Dachziegel.

"Die von den Meteorologen vorhergesagte Sturmkatastrophe ist in Niederösterreich zum Glück ausgeblieben", resümierte der Sprecher. Aus diesem Grund hätten die Feuerwehren ihre erhöhte Alarmbereitschaft bereits nach Mitternacht wieder aufheben können.

Burgenland

Die burgenländischen Feuerwehren haben in der Nacht auf heute, Montag, relativ wenig zu tun gehabt. "Wir haben in Summe sechs Einsätze gezählt", so ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) zur APA. In der Früh musste in Mattersburg eine umgestürzte Werbetafel entfernt werden. In den meisten Fällen wurden Straßen von Bäumen blockiert.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld musste kurz vor 3.00 Uhr zum Sturmeinsatz ausrücken. "Auf der Landesstraße zwischen Pinkafeld und Oberschützen hat ein abgebrochener Ast eine Fahrspur blockiert", berichtete Kommandant Kurt Tripamer. "Die angesagte Katastrophe ist nicht eingetroffen. Aber die angekündigten Katastrophen bleiben meistens aus", meinte er im APA-Gespräch. Für die angekündigte stürmische Nacht habe man in Pinkafeld keine besonderen Maßnahmen getroffen gehabt. Auch eine erhöhte Alarmbereitschaft sei nicht nötig gewesen, da man ohnehin einen großen Pool an Leuten habe.

Einsätze gab es auch in Oberpullendorf und in Steinberg (Bezirk Oberpullendorf), in Kaisersteinbruch und Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) sowie in Sieggraben (Bezirk Mattersburg. Verletzt wurde laut LSZ niemand.

Steiermark

In der Steiermark hat der Sturm vereinzelte Schäden im Ennstal in der Obersteiermark sowie im Norden der Oststeiermark hinterlassen. In den südlichen Regionen der Steiermark sowie auch in Graz haben die Bewohner bis Montagvormittag kaum bis nichts von den Windböen abbekommen.

Der Feuerwehrverband Liezen meldete Schäden vor allem im Raum Gröbming: Die Feuerwehr Mitterberg musste zu einem Brand, nachdem ein Baum auf eine Stromleitung gefallen war. Die abgerissenen Kabel hatten ein Feuer verursacht, das aber bis zum Eintreffen der Helfer durch den starken Regen gelöscht wurde.