Erste Frühlingsvorzeichen dank Hoch Dorit

Dorit - so lautet der Name des Hochdruckgebiets, das am Mittwoch vom Westen augehend die kalte Nordströmung ablösen und für zunehmend sonniges Wetter sorgen soll. Laut UBIMET wird es zudem Tag für Tag etwas milder, die Temperaturen erreichen am Wochenende sogar verbreitet zweistellige Werte.

Kaum bewölkt

„Am Wochenende kündigt sich strahlender Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 17 Grad an“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Schon am Mittwoch scheint von Vorarlberg bis Kärnten die Sonne und auch in Salzburg und Oberösterreich lockert es tagsüber auf. Im Westen Österreichs bleibt es vorerst noch bewölkt mit lebhaftem Nordwestwind und Temperaturen von 2 bis 9 Grad. Am Donnerstag soll es dann nur noch vom Weinviertel bis zum Burgenland Wolken geben. Die Luft erwärmt sich auf 4 bis 12 Grad mit den höchsten Werten im Südosten.

Sonnenstunden am Wochenende

Besonders viel Sonne wird es dann am Wochenende geben. "Im ganzen Land scheint von früh bis spät die Sonne, meist ist der Himmel sogar wolkenlos“, prognostiziert Spatzierer. Die Temperaturen sollen bis 15 Grad ansteigen, am Sonntag im Südosten sogar bis 17 Grad.