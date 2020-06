Erneute Sperre des Karawankentunnel

Nachdem der Karawankentunnel bereits am Dienstag wegen Austritt von Gas gesperrt werden musste, kam es am Mittwochmorgen erneut zu Problemen. In einem Betriebsraum auf der slowenischen Seite des Tunnels war ein Feuer ausgebrochen, was eine erneute Sperre zur Folge hatte. Die Asfinag rechnet damit, dass der Abschnitt erst am späten Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Derzeit wird der Tunnel um eine zweite Röhre erweitert, weshalb er ohnehin bin Ostern in der Nacht gesperrt ist.