Erneut Anstieg: Fahrraddiebe schlugen 2024 fast 19.500 Mal zu

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist 2024 zum zweiten Mal in Folge gestiegen - um fast fünf Prozent auf 19.455 , berichtete die Mobilitätsorganisation VCÖ am Mittwoch.

Rund zwei Drittel der Taten wurden in den Landeshauptstädten begangen. In absoluten Zahlen gab es die meisten Fälle in Wien mit 7.009.