Erfolgreiche Suchaktion nach 85-Jährigem in Kärnten

In Drobollach am Faaker See wurde Samstagabend nach einem 85-jährigem Schweizer gesucht, der vom Schwammerlsuchen nicht mehr zurück gekommen ist. Der Mann war über einen Hang gestürzt und hatte sich dabei verletzt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte seine Frau telefonischen Kontakt mit ihm, konnte jedoch den Standort nicht lokalisieren. Nach einer groß angelegten Suche konnte der Mann schließlich gegen 20 Uhr gefunden werden. Er wurde ins LKH Villach gebracht.