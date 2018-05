Erdbeersaison: Ärger mit Schummelhändlern

In der nordburgenländischen Gemeinde Wiesen ist am Montag das Erdbeerfieber ausgebrochen: Auf den Feldern werden die Früchte geerntet, und an den Verkaufsständen haben die Kunden alle Hände voll zu tun, um die Ware im Auto zu verstauen. Obwohl die Aussichten auf die Erdbeer-Ernte gut sind, kommt bei den Bauern Unmut über Schummelhändler auf.

Etwa 300 Tonnen Erdbeeren werden in Wiesen pro Jahr geerntet. Der Großteil wird ab Hof oder im Lebensmittelhandel verkauft. „Heuer schaut es mit der Ernte besser aus als in den Vorjahren“, sagt Michael Habeler, Obmann der Genussregion Wiesener Ananas Erdbeeren. Dennoch gebe es heuer einen Wermutstropfen: Denn nicht bei allem, was am Wegesrand ins Steigerl kommt, handelt es sich um die Erdbeere aus Wiesen.