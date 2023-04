Entschärfungsdienst nahm neues Spezialgerät in Betrieb

Beim Entschärfungsdienst arbeiten 25 polizeiliche Entschärfer. Die Zentrale des ESD befindet sich in Wien, es gibt außerdem Außenstellen in Graz und Hall in Tirol. Organisatorisch ist der Entschärfungsdienst bei der Direktion für Spezialeinheiten angesiedelt.

In den Bundesländern arbeiten darüber hinaus die sogenannten „Sachstoffsachkundigen Organe - SKO“ mit dem ESD zusammen. "SKOs" sind vor allem für die Überprüfung von gefährlichen Gegenständen zuständig. Entschärfungen dürfen sie allerdings keine selbst vornehmen.