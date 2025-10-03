Emissionen im Flugverkehr in Österreich auf neuem Höchstwert

Die klimaschädlichen Emissionen des Flugverkehrs haben im ersten Halbjahr 2025 einen neuen Höchstwert erreicht.

Auf Basis des in Österreich getankten Kerosins verursachte der Flugverkehr rund 1,5 Millionen Tonnen Treibhausgase, wie eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) am Freitag zeigte. Das sind um 120.000 Tonnen mehr als im Vergleichszeitraum 2024 und um rund 40.000 Tonnen mehr als beim bisherigen Halbjahres-Höchststand 2019, hieß es in einer Aussendung.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden in Österreich von Jänner bis Juni 480.000 Tonnen Kerosin getankt - ein Anstieg um neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. "Damit sind auch die klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen stark gestiegen und haben ein neues Rekordniveau erreicht", betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.