Elfjähriger bei Unfall mit E-Roller schwer verletzt

Der Elfjährige war am Donnerstag gemeinsam mit einem 14-Jährigen in Längenfeld im Bezirk Imst auf einem E-Scooter unterwegs. Auf einer Schotterstraße geriet das Fahrzeug aus bisher nicht geklärter Ursache außer Kontrolle, die beiden Burschen kamen zu Sturz. Der Jüngere erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.