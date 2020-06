Eiskaltes Bad in der Gail: Lehrling überlebte knapp

Ein 17-jähriger Lehrling ist in der Nacht auf Sonntag nahe Villach nach einem Sprung in die Gail beinahe erfroren. Eine Passantin fand den stark betrunkenen und durchnässten Gast einer Zeltparty und rief die Rettung. Der Bursche wurde nach der Erstversorgung in das LKH Villach gebracht. Er war stark unterkühlt, hieß es seitens der Polizei.

Der Jugendliche aus Villach war nach einer durchzechten Nacht gegen 3.45 Uhr in Feistritz an der Gail (Bezirk Villach-Land) nahe einer Après-Ski -Party am Gelände des Skilifts in einen rund eineinhalb Meter tiefen Vorfluter des Flusses gesprungen. Danach dürfte er über eine steile Böschung wieder herausgeklettert sein. Eine 36-jährige Angestellte aus Villach fand den Burschen. Er trug nur eine Unterhose, denn seine Kleidung hatte er vor dem Sprung ins Wasser ausgezogen.

Als die Frau ihn fand, war er schon so unterkühlt und noch immer stark betrunken, dass er nicht einmal mehr seinen Namen nennen konnte. Hätte ihn die Angestellte nicht gefunden, wäre der Lehrling vermutlich erfroren, meinten die alarmierten Rettungskräfte. Der 17-Jährige wurde in der Kinderintensivstation stationär aufgenommen.