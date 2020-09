Einzigartiges Projekt für Menschen mit Schädel-Hirn-Traumata

„Ich baue hier kein Schloss, sondern eine Festung für Menschen, die mit dem Rücken an der Wand stehen“ – mit diesen Worten beschreibt der Hollabrunner Harald Pfeifer das Projekt „Ylvie“, welches er gemeinsam mit seiner Familie und vielen Helfern im niederösterreichischen Breitenwaida (Bezirk Hollabrunn) aus dem Boden stampft.

Der Grund dafür ist seine 22-jährige Tochter Ylvie. Seit einem Autounfall im August 2016 sitzt die junge Frau im Rollstuhl. Diagnose: schweres Schädel-Hirn-Trauma. Seit damals ist Ylvie rund um die Uhr auf Pflege angewiesen. „Es verändert das Leben von Grund auf. Alles was man gewohnt war, alles was man kannte, war von einer Sekunde auf die andere einfach weg“, erzählt Vater Harald auf der künftigen Terrasse des Projekts an dem die Familie nun seit zwei Jahren arbeitet.