Einkaufszentrum am Salzburger Hauptbahnhof kurzzeitig evakuiert

Das Einkaufszentrum "Forum 1" am Salzburger Hauptbahnhof musste am Montagvormittag wegen Gasgeruchs kurzzeitig evakuiert werden. 20 bis 30 Kunden klagten über Atemnot und Hustenreiz, drei wurden vor Ort vom Roten Kreuz behandelt. Die Feuerwehr sperrte das Gebäude und nahm in allen Etagen Messungen vor, konnte aber keine Belastung der Raumluft mehr feststellen.

„Wir wissen nicht, was es war“, sagte Einsatzleiter Werner Kloiber zum KURIER. Die Evakuierung der rund 100 anwesenden Personen sei sehr geordnet über die Bühne gegangen. Nach nicht einmal einer Stunde konnte das Einkaufszentrum wieder freigegeben werden. „Wir haben erst vergangene Woche unsere jährliche Evakuierungsübung gehabt“, erzählte Center-Managerin Verena Wegscheider.