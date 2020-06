Eines ihrer ersten Worte war "Lei-lei"

Das Ende kam tränenreich. "Eine Stunde lang habe ich geweint", erinnert sich Sophia Telesko.

Am vergangenen Samstag trug sich die kleine Tragödie zu. In Villach, wenige Stunden vor der für heuer letzten Faschingssitzung der Lei-lei-Garde. Es war die sogenannte Fernseh-Sitzung. Jene, die vom ORF heute, am Faschingsdienstag, im Hauptabendprogramm ausgestrahlt wird. Zwischen 1,1 und 1,3 Millionen Menschen werden das TV-Gerät eingeschaltet haben – und Sophia Telesko als Faschingsprinzessin im bodenlangen, weißen Kleid mit glitzerndem Diadem sehen. Eine strahlende Schönheit. Eine Monarchin auf Zeit. Für die Dauer eines Faschings. Inklusive verweintem Abgang.